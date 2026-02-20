Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 23:23

Имущество разработчика системы бронирования Leonardo перешло государству

Суд обратил в доход государства имущество собственников «Сирена-Трэвел»

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество собственников компании «Сирена-Трэвел» — разработчика крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов Leonardo. Слушания по делу проходили в закрытом режиме, детали решения пока не раскрываются, пишет РИА Новости.

Иск удовлетворен в полном объеме, — сказал собеседник агентства.

Надзорное ведомство потребовало изъять активы частных владельцев оператора, которые, по версии следствия, были приобретены коррупционным путем. В ходе проверки Генпрокуратура установила, что компания находится под криминальным влиянием и иностранным контролем, а ее бенефициары причастны к преднамеренному банкротству государственного предприятия в 2003 году и выводу средств за рубеж.

Среди ответчиков — гендиректор «Сирена-Трэвел» Михаил Баскаков, находящийся в СИЗО миллиардер Ибрагим Сулейманов, а также около 45 лиц и компаний, включая иностранные структуры. В рамках обеспечительных мер суд арестовал их имущество и запретил выезд за границу фигурантам, находящимся в России.

Через систему Leonardo проходит до 90% бронирований авиабилетов в РФ. Ее используют более 60 авиакомпаний. Теперь она перейдет под контроль государства.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала через суд обратить в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму 330 млн рублей. Проверка показала, что чиновница оформляла активы на родственников, чтобы скрыть их от государства.

