У экс-замглавы Краснодарского края могут изъять имущество на большую сумму

13 февраля 2026 в 19:24

У экс-замглавы Краснодарского края Миньковой конфискуют активы на 330 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Генеральная прокуратура потребовала через суд обратить в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму 330 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве. Проверка показала, что чиновница оформляла активы на родственников, чтобы скрыть их от государства.

В частности, речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях общей площадью свыше 7 тыс. квадратных метров, а также шести автомобилях, стоимость которых значительно превышала ее легальные доходы, — говорится в сообщении.

Ранее из материалов Никулинского суда Москвы стало известно, что Генеральная прокуратура России инициировала процесс по изъятию имущества у владельцев компании «Сирена-трэвел», разработавшей систему бронирования авиабилетов Leonardo. Предварительное слушание назначено на 18 февраля.

Кроме того, Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием привлечь к ответственности жену и двух дочерей бывшего владельца клуба «Мутабор» Михаила Данилова. В рамках иска налоговики инициировали арест активов семьи и добиваются взыскания 126,7 млн рублей.

Краснодарский край
суды
изъятие
Анна Минькова
