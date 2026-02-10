Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 11:34

ФНС арестовала элитную недвижимость экс-владельца «Мутабора»

Родственников экс-владельца «Мутабора» обвинили в выводе 203 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
ФНС инициировала арест активов семьи Михаила Данилова, бывшего владельца клуба «Мутабор», в рамках иска о привлечении его родственников к ответственности, сообщает Telegram-канал Baza. Налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с жены и двух дочерей бизнесмена 126,7 млн рублей.

Поводом для иска стали выявленные факты вывода сотен миллионов рублей из компании-должника на личные счета членов семьи. Следствие считает, что в схеме участвовал Николай Алексеев, родственник супруги бизнесмена, который, возглавляя компанию «Хевен». Предположительно, он способствовал выводу активов. С 2019 по 2022 годы на счета Юлии Алексеевой и ее дочерей Марии и Софьи было переведено более 203 млн рублей.

Под обеспечительные меры попало внушительное имущество ответчиков, общая стоимость которого сопоставима с суммой исковых требований. В списке арестованного числятся участки в элитной Барвихе, квартиры и частные дома. Также ограничения наложены на премиальный автопарк семьи, включающий BMW X5, Porsche Cayenne GTS и Li L7, а также несколько парковочных мест.

Юлия Алексеева, проходящая по делу ответчиком, официально является совладелицей 12 компаний в развлекательной индустрии. Налоговики указывают, что через счета родственниц прошло около 30% всех активов обанкротившейся фирмы.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы изъял имущество родственников бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова. Среди объектов, переданных государству, — трехэтажная вилла с бассейном в Сочи, оформленная на экс-супругу.

