05 марта 2026 в 11:07

Россиянина могут посадить на пять лет за порчу лифта в Малайзии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российского туриста задержали в Малайзии по обвинению в порче имущества элитного отеля, инцидент произошел из-за царапины на стенке лифта, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчину поместили в изолятор, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным источника, молодой человек отдыхал с девушкой в пятизвездочном отеле DeFace Platinum Suites в центре Куала-Лумпура. Спускаясь на лифте, Александр провел рукой по ранее поврежденной стенке. Сотрудники отеля, наблюдавшие за происходящим по камерам, заподозрили его в умышленной порче имущества.

На первом этаже пару встретили сотрудники ресепшена, вызвали полицию и написали заявление. В настоящее время мужчина находится в изоляторе. По словам россиян, руководство отеля предложило урегулировать вопрос за $10 тыс., супруга задержанного отказалась платить, так как видеозапись не подтверждает факт нарушения. Через два дня туристов выселяют из отеля по истечении срока визы.

Российские туристы ранее уже жаловались на политику отеля перекладывать ответственность за неисправности на постояльцев и не возвращать депозиты. Три недели назад другую семью обвинили в поломке телевизора, который был неисправен до их заселения.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что из ОАЭ до конца 4 марта могут вывезти около 4 тыс. российских туристов. По оценкам экспертов, порядка 7,5 тыс. граждан уже вернулись на родину, при этом в Эмиратах остается еще около 40 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация с вывозом сложилась в Катаре и Бахрейне.

Малайзия
отели
аресты
россияне
