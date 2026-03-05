Россиянина могут посадить на пять лет за порчу лифта в Малайзии

Российского туриста задержали в Малайзии по обвинению в порче имущества элитного отеля, инцидент произошел из-за царапины на стенке лифта, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчину поместили в изолятор, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным источника, молодой человек отдыхал с девушкой в пятизвездочном отеле DeFace Platinum Suites в центре Куала-Лумпура. Спускаясь на лифте, Александр провел рукой по ранее поврежденной стенке. Сотрудники отеля, наблюдавшие за происходящим по камерам, заподозрили его в умышленной порче имущества.

На первом этаже пару встретили сотрудники ресепшена, вызвали полицию и написали заявление. В настоящее время мужчина находится в изоляторе. По словам россиян, руководство отеля предложило урегулировать вопрос за $10 тыс., супруга задержанного отказалась платить, так как видеозапись не подтверждает факт нарушения. Через два дня туристов выселяют из отеля по истечении срока визы.

Российские туристы ранее уже жаловались на политику отеля перекладывать ответственность за неисправности на постояльцев и не возвращать депозиты. Три недели назад другую семью обвинили в поломке телевизора, который был неисправен до их заселения.

