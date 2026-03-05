Раскрыто возможное местонахождение «медового» майнера-депутата

Депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Бойков, объявленный в розыск за мошенничество с майнинговой фермой под видом пасеки, предположительно, скрывается в Таиланде, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. По версии следствия, Бойков вместе с гендиректором фирмы «Медоед» Кириллом Долгополовым организовали подпольную ферму в Сосновоборском округе.

Под видом пчеловодства они разместили 890 устройств для добычи криптовалюты, незаконно подключились к подстанции и за восемь месяцев украли электричества на 300 млн рублей. Долгополова арестовали.

Бойков, как выяснили следователи, еще в сентябре уехал из России. Сторонники депутата утверждают, что он просто отдыхал с семьей, но попал в больницу с гипертоническим кризом. По их словам, как только врачи разрешат, он вернется и будет участвовать в следственных действиях.

Ранее житель Сыктывдинского района Коми устроил у себя на участке майнинг-ферму и наворовал для нее электричество на сумму 6 млн рублей. Владелец криптофермы подключил мощное вычислительное оборудование к электросетям в обход счетчика.