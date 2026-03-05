Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 12:20

Раскрыто возможное местонахождение «медового» майнера-депутата

Объявленный в розыск красноярский депутат Бойков может скрываться в Таиланде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Бойков, объявленный в розыск за мошенничество с майнинговой фермой под видом пасеки, предположительно, скрывается в Таиланде, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. По версии следствия, Бойков вместе с гендиректором фирмы «Медоед» Кириллом Долгополовым организовали подпольную ферму в Сосновоборском округе.

Под видом пчеловодства они разместили 890 устройств для добычи криптовалюты, незаконно подключились к подстанции и за восемь месяцев украли электричества на 300 млн рублей. Долгополова арестовали.

Бойков, как выяснили следователи, еще в сентябре уехал из России. Сторонники депутата утверждают, что он просто отдыхал с семьей, но попал в больницу с гипертоническим кризом. По их словам, как только врачи разрешат, он вернется и будет участвовать в следственных действиях.

Ранее житель Сыктывдинского района Коми устроил у себя на участке майнинг-ферму и наворовал для нее электричество на сумму 6 млн рублей. Владелец криптофермы подключил мощное вычислительное оборудование к электросетям в обход счетчика.

депутаты
Красноярский край
майнинг
розыски
Таиланд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна проблема поставила под угрозу переговоры по Украине
Психиатр предупредил о росте случаев алкогольного психоза
«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе
Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам
Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной
Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива
«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери
В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток
Тысячи россиян «застряли» на популярных курортах из-за эскалации в Иране
Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана
Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране
Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием
Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном
Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу
Румына наказали за шпионаж в пользу Украины
Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране
Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты
Нефтяной кризис толкнул ЕС к неожиданному решению по «Дружбе»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон тайно сняли в бикини
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.