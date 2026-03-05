Нефтяной кризис толкнул ЕС к неожиданному решению по «Дружбе» Bloomberg: ЕС может выделить средства на восстановление нефтепровода «Дружба»

Европейский союз рассматривает возможность выделения финансирования на восстановление нефтепровода «Дружба», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным собеседников, Еврокомиссия может направить средства из бюджета, предназначенного для поддержки Киева. Кроме того, Брюссель готов предоставить помощь экспертов для восстановления «Дружбы».