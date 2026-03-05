Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 13:24

Нефтяной кризис толкнул ЕС к неожиданному решению по «Дружбе»

Bloomberg: ЕС может выделить средства на восстановление нефтепровода «Дружба»

Рабочие на участке магистрального нефтепровода «Дружба» Рабочие на участке магистрального нефтепровода «Дружба» Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Европейский союз рассматривает возможность выделения финансирования на восстановление нефтепровода «Дружба», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным собеседников, Еврокомиссия может направить средства из бюджета, предназначенного для поддержки Киева. Кроме того, Брюссель готов предоставить помощь экспертов для восстановления «Дружбы».

Евросоюз
нефть
Украина
финансы
