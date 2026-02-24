Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 11:07

Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников

МВД России объявило в розыск редактора «Медиазоны» Трещанина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Редактор «Медиазоны» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрий Трещанин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы данных Министерства внутренних дел России. Согласно информации ведомства, его разыскивают по уголовной статье.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сказано в картотеке МВД.

Ранее в розыск объявили журналиста Романа Баданина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который является главредом изданий «Проект» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) и «Агентство» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). В базе указано, что розыск ведется по уголовной статье, но по какой конкретно, не уточняется.

До этого Головинский суд Москвы вынес заочный приговор журналистке «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерине Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), осудив ее на восемь лет лишения свободы за распространение военных фейков. Обвинение ранее требовало заочно приговорить ее к девяти годам заключения.

