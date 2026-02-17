Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:15

Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск главреда «Проекта» и «Агентства» Романа Баданина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналиста Романа Баданина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который является главным редактором изданий «Проект» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) и «Агентство» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), следует из информации в базе разыскиваемых лиц ведомства. Указано, что розыск ведется по уголовной статье, но по какой конкретно, не уточняется.

Разыскивается по статье УК, — сказано в карточке Баданина.

В июле 2021 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность издания «Проект» нежелательной на территории России. Позднее ряд сотрудников и авторов, включая самого Баданина, были внесены в реестр иностранных агентов.

Ранее Головинский суд Москвы вынес заочный приговор журналистке «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерине Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), осудив ее на восемь лет лишения свободы за распространение военных фейков. Обвинение ранее требовало заочно приговорить ее к девяти годам заключения.

иноагенты
розыски
МВД
журналисты
Россия
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банкир объяснил, почему не стоит дарить женщинам слитки вместо украшений
СК возбудил дело о халатности после обрушения здания в Ленобласти
Пятеро человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве
«Ядерный нюхач» ВВС США подал сигнал бедствия
Франция отпустила задержанный танкер из Мурманска
В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком
Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады
Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1
В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США
Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года
Фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ног
Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США
На Западе заявили, что среди членов украинской делегации началась грызня
Дело звезды «Девятой роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд
Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье
Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку
Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом
В Госдуме предложили способ борьбы с буллингом
Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.