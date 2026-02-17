Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск МВД России объявило в розыск главреда «Проекта» и «Агентства» Романа Баданина

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналиста Романа Баданина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который является главным редактором изданий «Проект» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) и «Агентство» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), следует из информации в базе разыскиваемых лиц ведомства. Указано, что розыск ведется по уголовной статье, но по какой конкретно, не уточняется.

Разыскивается по статье УК, — сказано в карточке Баданина.

В июле 2021 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность издания «Проект» нежелательной на территории России. Позднее ряд сотрудников и авторов, включая самого Баданина, были внесены в реестр иностранных агентов.

Ранее Головинский суд Москвы вынес заочный приговор журналистке «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерине Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), осудив ее на восемь лет лишения свободы за распространение военных фейков. Обвинение ранее требовало заочно приговорить ее к девяти годам заключения.