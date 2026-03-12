Ходченкова и Цыганов хотят детей, «смерть» Безрукова: что смотрим на неделе

Весна 2026 года обещает насыщенную кинопрограмму: Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов планируют завести ребенка, Сергея Безрукова хотят «убить» в масштабной исторической эпопее «Князь Андрей», Марат Башаров ведет репортаж из «нехорошего дома». В прокате и на ТВ — яркие фильмы и шоу: от трогательных семейных историй до исторических эпопей и криминальных драм. NEWS.ru собрал подробные синопсисы, актерские составы и советы, кому эти фильмы точно придутся по вкусу.

Что смотреть в кино на неделе с 12 по 18 марта

«Жемчуг»

Премьера: 12 марта в кинотеатрах.

В ролях: Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Дарья Полунеева, Ирина Пегова, Сергей Гилев, Эра Зиганшина, Федор Кудряшов.

Семейная драма «Жемчуг» от режиссера Тинатин Баркалая («Сказки Гофмана»). Фильм рассказывает о семье Мухиных, решившей удочерить одиннадцатилетнюю Марту из Ханты-Мансийска, чтобы улучшить карьеру мужа и попытаться спасти брак. Однако девочка оказывается настоящим испытанием для родителей — упрямая и своенравная, она мечтает лишь о доме и бабушке, а не о столице.

Чтобы наладить отношения, Мухины отвозят Марту в Индию, где красочные пейзажи и чужие традиции помогают героям лучше понять друг друга. Сюжетная линия плавно ведет зрителя от суровой Сибири через Москву к тропическому Дели, отражая внутреннюю трансформацию героев.

Картина уже успела получить ряд наград на кинофестивале в Выборге в 2025 году, в том числе — зрительский приз «Выборгский счет». Сценарий написан по пьесе писательницы Юлии Лукшиной «Нервы», а саундтрек к картине подчеркивает эмоциональное и воображаемое путешествие героев.

«Мой парень, манекен»

Премьера: 12 марта в кинотеатрах.

В ролях: Анастасия Панова, Денис Никитин, Полина Шашуро, Сергей Соцердотский, Камиль Ларин.

Новая романтическая драмеди режиссера Дмитрия Николенко рассказывает необычную историю Вики. На новом рабочем месте девушка находит маску, обладающую древней магической силой. Надев ее на манекен в торговом центре, она обнаруживает, что в манекене заточен пропавший без вести парень Радмир.

Вика проводит ночи с Радмиром, постепенно влюбляясь в него. Вместе они раскрывают причину проклятия и отправляются в путешествие, чтобы разрушить магические чары и обрести счастье. Фильм сочетает романтику, мистику и легкий юмор, поэтому он подходит для широкой аудитории.

Фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах

«Той ночью»

Премьера: 13 марта на «Нетфликсе».

В ролях: Клаудия Салас, Клара Галле, Паула Усеро, Педро Касабланк, Габриель Поланко, Алисия Фалько.

Экранизация одноименного бестселлера Sunday Times британской писательницы Джиллиан Макаллистер. Главная героиня Елена случайно сбивает человека во время отпуска в Доминикане. В панике она звонит своим сестрам. Вместе они решают сокрыть преступление. Но этот роковой выбор запускает цепочку лжи, которая разрушит их жизни навсегда.

Картина, очевидно, придется по вкусу любителям триллеров, семейных драм с неожиданными сюжетными поворотами, историями о моральных дилеммах, а также поклонникам испанского сегмента «Нетфликса» — «Элиты», драмы «Из моего окна», «Ни одной больше» и других.

«Князь Андрей»

Премьера: 15 марта на «Смотрим», «Кинопоиске», телеканале «Россия».

В ролях: Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин.

Историческая драма погружает зрителя в XII век. Князь Андрей Боголюбский после нескольких лет путешествия по Византии возвращается домой с мечтой сделать Суздаль процветающим центром Руси. Но властный отец видит в сыне лишь подчиненного. Андрею предстоит сражаться за власть и за свою любовь Улиту, отстаивая право стать могущественным князем. В сериале также поднимается вопрос о причинах загадочного решения казнить суздальского боярина Кучко, которого играет Сергей Безруков.

Сюжет не только выстроен вокруг политики и военных столкновений, но и подробно указывает на внутренние конфликты. Амбиции, страх потерять власть, честь и любовь переплетаются в сложный узел, показывая, что жизнь в Средневековье была постоянной борьбой не только с внешними врагами, но и с самим собой. Картина подойдет поклонникам исторических драм, также зрителям, интересующимся русской историей и любовными эпопеями на фоне времени.

«Острые козырьки: Бессмертный человек»

Премьера: 20 марта на «Нетфликсе».

В ролях: Киллиан Мерфи, Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Стивен Грэм, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Пакки Ли, Иэн Пек, Джей Ликурго.

Фильм продолжает историю Томаса Шелби, главы банды «Острые козырьки», на фоне Второй мировой войны. Он возвращается в разрушенный Бирмингем — город, в котором оставил сына Эразма, и сталкивается с последствиями прежних решений. Экономические потрясения, разрушенные здания и изменившиеся улицы становятся символом хаоса, через который ему придется пройти.

Эразм идет по стопам отца, и Томми понимает, что на кону стоит не только жизнь сына, но и будущее всей страны. В центре сюжета — вопрос жесткого выбора: кто заслуживает доверия, кто предаст, а кто станет союзником. Героев ждут кровавые разборки, хитрые стратегии и постоянная борьба с врагами как внутри банды, так и за ее пределами. Высококлассную игру актеров, атмосферную постановку, мрачную и реалистичную эпоха Бирмингема оценят не только поклонники одноименного сериала, но и любители криминальных драм.

Какие новые сериалы и шоу смотреть на ТНТ и СТС

«Битва экстрасенсов — 25. Третий эпизод»

Премьера: 14 марта на ТНТ.

Среди участников — медиумы, ведьмы, жрецы и маги с уникальными способностями. В предыдущем эпизоде действие внутри шоу было сосредоточено на расследовании паранормальных явлений в доме, где люди слышат и видят умерших. Конфликты, мистические открытия и дуэли между участниками держали напряжение на максимуме.

Белый конверт достался Артему Бесову, а черный — Ларисе Шеиной. Она должна была выбрать соперника для магической дуэли и остановила свой выбор на лучшем экстрасенсе первого дня, несмотря на предупреждения других участников. Ведущий Марат Башаров объявил, что вместо дуэли состоится блиц-испытание. В готический зал внесли черный ящик, в котором находился скрытый предмет.

Участники видели разные образы — от змеи до пингвина. Но в ящике оказались коньки олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Ближе остальных конкурсантов к разгадке оказались Анзор Одишария, Семен Лесков и Артем Бесов, который правильно определил связь предмета из черного ящика с личностью Костомарова. Башаров объявил, что проект пока никто не покинет. В новом эпизоде маги и колдуны снова пройдут через серию испытаний, столкнутся с мистическими артефактами и проверками.

«Гуляй, Шальная!»

Премьера: 16 марта на ТНТ.

В ролях: Марина Федункив, Максим Лагашкин, Катя Кабак, Максим Киселев, Виктор Логинов, Василий Кортуков, Сергей Пиоро, Валентина Муравская, Евгения Туркова, Роман Коваленко.

В Красновском районе раскрываемость преступлений практически нулевая: дежурный любит поспать, опера — лентяи, а начальство давно махнуло на все рукой. Но однажды на службу приходит сильная и энергичная женщина — майор Елизавета Кивер.

Ее решительность и искренняя забота о людях вдохновляют сослуживцев, превращая их из разгильдяев в единую команду. Сериал балансирует между юмором и детективной интригой, а дуэт Марины Федункив и Максима Лагашкина задает ритм истории и становится центром притяжения для зрителей.

«Цезарь»

Премьера: 16 марта на СТС.

В ролях: Михаил Трухин, Екатерина Стулова, Ольга Медынич, Ксения Теплова, Борис Каморзин, Андрей Курносов, Илья Хвостиков, Вячеслав Коноразов.

Геша Коростылев — провинциальный охранник, жизнь которого скучна и однообразна. Однажды он узнает, что среди предков у него был полководец Цезарь. Это открытие вдохновляет героя, и он решает изменить свою жизнь: бросает рутинную работу и идет к амбициозной Клеопатре. Его главная цель — доказать себе и окружающим, что способен на великие дела.

История наполнена комичными ситуациями и преувеличениями, которые показывают, как один маленький факт может перевернуть жизнь. Картина понравится любителям легких комедий об обычных людях, которые внезапно становятся героями.

