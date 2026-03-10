Звезда «Дальнобойщиков» объяснил, почему ушел из профессии

Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин, сыгравший более чем в 50 фильмах, подтвердил уход из кино в эфире программы «МАЛАХОВ». По его словам, он решил поставить точку в карьере и теперь намерен отдыхать и наслаждаться жизнью.

Я просто надорвался! Всему наступает предел. Поэтому я решил поставить хорошую жирную точку фильмом «Мой дед». Мне очень дорога эта история моего последнего фильма, — признался Гостюхин.

Актер также раскрыл свой способ отказываться от назойливых предложений сниматься в рекламе — он называет гонорар, после которого ему перестают звонить. При этом супруга артиста Алла считает, что он еще вернется на сцену, когда поправит здоровье.

Ранее Гостюхин рассказал о личных потерях, связанных с украинским конфликтом. Его зять погиб добровольцем в зоне спецоперации, и это уже вторая потеря в семье. Актер также отметил, что с начала военных действий прекратила общение его сестра из Харькова, а дочь, живущая в США, заняла проукраинскую позицию.

До этого президент России Владимир Путин поздравил Гостюхина с 80-летним юбилеем. Глава государства отметил его богатую творческую биографию и любовь зрителей.