Замена Гузеевой, роман с женатым, поцелуй с Петровым: как живет Аронова

Народная артистка России Мария Аронова активно снимается в российских фильмах. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Аронова

Мария Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном городе Долгопрудном, окончила театральное училище им. Бориса Щукина. С 1994 года служит в театре имени Вахтангова.

Актриса дебютировала на экране в 1995 году в фильме «Летние люди». Затем снималась в лентах «Артистка», «Соседи», «Московские окна», «Бригада», «Солдаты», «Лед», «Батальонъ», «Восьмидесятые», «Деффчонки», «Пара из будущего», «Бременские музыканты», «Праздники». На настоящий момент в ее фильмографии порядка 100 работ.

Одной из своих самых любимых сцен в кино Аронова считает поцелуй с актером Александром Петровым, с которым снималась в трилогии «Лед».

«Это прекрасная сцена, замечательная. И как Сашенька играет в этой сцене — это необыкновенно. Как он растерян, как он не понимает, чего она от него хочет. <…> Это одна из моих любимых сцен», — делилась она.

Что известно о личной жизни Ароновой

Первым мужем Марии Ароновой был Владислав Гандрабура. Они познакомились в театральном училище, вскоре актриса забеременела. Мужчина первое время отрицал отцовство, однако после рождения сына Владислава женился на Ароновой. Вскоре актриса развелась с супругом из-за того, что он стал поднимать на нее руку.

Мария Аронова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Затем у Ароновой был роман с народным артистом России Валерием Афанасьевым, который на момент их отношений был женат. В программе «Судьба человека» она призналась, что стыдится этого эпизода своей жизни и чувствует себя виноватой перед его женой и их сыновьями.

Сейчас Аронова состоит в браке с Евгением Фоминым. Они познакомились, когда мужчина работал начальником транспортного центра в театре Вахтангова. В 2004 году у пары родилась дочь Серафима, в 2018 году они поженились.

Актриса не скрывает, что является главным добытчиком в семье, а ее супруг взял на себя все домашние обязанности и заботу о детях. Чтобы муж не чувствовал себя зависимым от нее или детей, Аронова открыла для него отдельный счет.

«С моей точки зрения, на книжке человека, посвятившего жизнь семье, должны лежать хорошие денежки и принадлежать непосредственно ему и никому больше», — пояснила она.

Что Аронова говорила об Украине

Мария Аронова в 2017 году попала в базу украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма.

«Это очень грустно. Я никогда не скрывала, что если мне задали бы вопрос о том, где бы я хотела и могла бы жить, то это был бы город Киев. Я очень скучаю по Киеву, безумно люблю Украину. У меня там очень много друзей», — отметила тогда она.

Проведение спецоперации актриса не комментировала.

Что известно о состоянии здоровья Ароновой

В январе Telegram-канал Mash сообщил, что Аронова обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты.

«В результате обследования медики обнаружили у 53-летней артистки воспаление пищевода и стеатогепатит — это ожирение печени с признаками повреждения клеток. Ситуацию осложняет сахарный диабет второго типа. Врачи назначили строгую средиземноморскую диету и регулярный контроль липидов крови», — говорится в сообщении канала.

Мария Аронова Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Директор артистки Наталья Дмитрюкова в беседе с NEWS.ru опровергла эту информацию. Позднее на связь также вышла сама Аронова.

«Миленькие, все слава Богу, с божьей помощью», — заявила она.

Чем сейчас занимается Аронова

Мария Аронова продолжает творческую деятельность. На днях с ней состоялась премьера комедии «Новая теща». Лента стала продолжением фильма «Теща», где в главной роли снималась заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева.

По словам сценариста и актера картины Гарика Харламова, замена Гузеевой на Аронову произошла из-за смены сюжета.

«Дело в том, что сюжет второй части происходит через шесть лет после первой, и у моего персонажа меняется семья. У него появляется новая жена и новая теща, которая, по сути, еще хуже, чем предыдущая… Я писал сценарий к фильму. И когда он был написан, я Тимуру Вайнштейну, который является продюсером этого фильма и моим другом, я ему говорю: „Мне кажется, что это должна быть именно Мария Аронова и никто другой“», — заявил он в программе «Однажды».

В 2026 году с артисткой также ожидаются премьеры лент «Олдскул-2», «Как Иван в сказку попал», «Не по-детски» и «Праздники-4».

11 марта Аронова отметит 54-летие.

