Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова

Народная артистка России Мария Аронова обрела популярность благодаря ролям в лентах «Лед», «Батальонъ» и «Праздники». Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Аронова

Мария Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном городе Долгопрудном, окончила театральное училище им. Бориса Щукина. В 1994 году была принята в труппу театра имени Вахтангова, где служит по настоящее время.

Дебют актрисы на экране состоялся в 1995 году в фильме «Летние люди». Затем она снималась в лентах «Артистка», «Соседи», «Московские окна», «Бригада», «Солдаты», «Лед», «Батальонъ», «Восьмидесятые», «Деффчонки», «Пара из будущего», «Бременские музыканты», «Праздники».

Всего в ее фильмографии порядка 100 работ.

Что известно о личной жизни Ароновой

Первым мужем Марии Ароновой был Владислав Гандрабура. Они познакомились во время учебы в театральном училище, вскоре актриса забеременела. Мужчина первое время отрицал отцовство, однако после рождения сына Владислава женился на Ароновой. Вскоре актриса развелась с супругом из-за того, что он стал поднимать на нее руку.

Затем у Ароновой был роман с народным артистом России Валерием Афанасьевым, который на момент их отношений был женат. Аронова в программе «Судьба человека» заявила, что стыдится этого эпизода своей жизни.

«Я очень виновата перед его женой Аней и сыновьями Костей и Егором. Я всегда била себя в грудь. Это был мой конь. Этот конь назывался „Я никогда не отобью женатого мужчину“. Но это произошло в моей жизни», — рассказала она.

В начале нулевых Аронова познакомилась с начальником транспортного центра в театре Вахтангова Евгением Фоминым. В 2004 году у пары родилась дочь Серафима, в 2018 году они поженились. Актриса признавалась, что является главным добытчиком в семье, поскольку все домашние обязанности и заботу о детях на себя взял ее супруг.

Актеры Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура от первого брака, 2021 г. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«В семье главный добытчик — это я, но главой семьи все-таки остается муж. У нас нормальная, правильная схема: есть мужик, за ним стоит баба, а за бабой — ребенок», — говорила она.

Как Аронова относится к Украине

Мария Аронова в 2017 году попала в базу украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма. Артистка не стала скрывать, что с грустью восприняла эту новость.

«Это очень грустно. Я никогда не скрывала, что если мне задали бы вопрос о том, где бы я хотела и могла бы жить, то это был бы город Киев. Я очень скучаю по Киеву, безумно люблю Украину. У меня там очень много друзей», — отметила она.

Проведение спецоперации Аронова не комментировала.

Чем сейчас занимается Аронова

Мария Аронова продолжает творческую деятельность: служит в театре Вахтангова, гастролирует с антрепризами и снимается в кино. В 2026 году с артисткой ожидаются премьеры лент «Новая теща», «Олдскул-2» и «Праздники-4».

Сегодня, 26 января, Telegram-канал Mash сообщил, что Аронова обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты.

«В результате обследования медики обнаружили у 53-летней артистки воспаление пищевода и стеатогепатит — это ожирение печени с признаками повреждения клеток. Ситуацию осложняет сахарный диабет второго типа. Врачи назначили строгую средиземноморскую диету и регулярный контроль липидов крови», — говорится в сообщении канала.

Директор артистки Наталья Дмитрюкова в беседе с NEWS.ru опровергла эту информацию, отметив, что Аронова продолжает играть в спектаклях и с ней «все прекрасно».

В декабре она посетила похороны народной артистки России Веры Алентовой. На церемонии прощания она отметила, что коллега ушла из жизни так, как и хотела.

Актриса Мария Аронова на церемонии прощания с актрисой Верой Алентовой в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Царствие ей небесное. Она так хотела не мучиться, вот Боженька, видно, услышал. А для нас всех это, конечно, катастрофично», — заявила Аронова.

