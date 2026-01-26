Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:08

Директор Ароновой ответила на слухи о проблемах со здоровьем актрисы

Директор Ароновой Дмитрюкова опровергла новости о проблемах со здоровьем актрисы

Мария Аронова Мария Аронова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Информация о проблемах со здоровьем актрисы Марии Ароновой является недостоверной, заявила NEWS.ru директор артистки Наталья Дмитрюкова. Так она прокомментировала слухи о предполагаемом воспалении пищевода и стеатогепатите. По словам Дмитрюковой, у народной артистки России запланированы спектакли.

Это фейк. С Марией Валерьевной все прекрасно. Мы вчера прилетели с гастролей. У нас их было огромное количество: Екатеринбург — два дня, три спектакля, Киров, Ижевск. Сегодня Мария Валерьевна играет в спектакле, все прекрасно. Завтра два спектакля в Санкт-Петербурге, — поделилась Дмитрюкова.

Ранее дочь народной артистки России Маргариты Тереховой Анна поделилась новостями о состоянии матери, которая уже много лет борется с болезнью Альцгеймера. По ее словам, актриса находится под постоянным наблюдением врачей и ее состояние соответствует прогрессированию заболевания.

Дочь актрисы Татьяны Кравченко Анна Гербачевская ранее заявила, что звезда сериала «Сваты» продолжает выступать, несмотря на травму ноги и отказ от операции. По ее словам, в некоторых спектаклях были изменены мизансцены, чтобы уменьшить нагрузку на артистку.

