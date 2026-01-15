Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 10:44

Стали известны подробности состояния звезды сериала «Сваты»

Дочь Кравченко Гербачевская: актриса выходит на сцену, несмотря на травму ноги

Татьяна Кравченко Татьяна Кравченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса Татьяна Кравченко продолжает выходить на сцену, несмотря на травму ноги, а от операции она отказалась, заявила NEWS.ru дочь звезды сериала «Сваты» Анна Гербачевская. По ее словам, в ряде спектаклей были изменены мизансцены, чтобы артистка могла играть с меньшей нагрузкой.

После спектакля у Татьяны Эдуардовны [Кравченко] сильнее заболела нога. Видимо, повредилась во время репетиции. Мы не сразу поняли, она думала, что только подвернула: нога болит и отекла. Сейчас все нормально, она продолжает играть спектакли, от операции отказалась. Кравченко ходит с ортезом и компрессионными чулками. Слава богу, сейчас репетиции закончились, на сложных спектаклях, например в «Шуте», ее подменяет второй состав. Ей, конечно же, нужен покой. В антрепризах у нее есть мизансцены, их поменяли. В спектакле «Сирена и Виктория» она сидит на диване, по сцене не скачет, — пояснила Гербачевская.

Ранее сообщалось, что Кравченко сбежала из больницы ради новогодних спектаклей. Народная артистка России страдает от разрыва ахиллова сухожилия, но тем не менее не ставит работу на паузу.

актрисы
спектакли
травмы
операции
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Почтовые работники попытались радикально скрыть кражу 60 млн рублей
Никитин раскрыл, сколько беспилотных фур будут ездить в России к 2028 году
Почему не работает WhatsApp 15 января: где сбои в России, когда заблокируют
Политологи раскрыли подоплеку «охоты» на Тимошенко
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.