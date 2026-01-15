Стали известны подробности состояния звезды сериала «Сваты»

Актриса Татьяна Кравченко продолжает выходить на сцену, несмотря на травму ноги, а от операции она отказалась, заявила NEWS.ru дочь звезды сериала «Сваты» Анна Гербачевская. По ее словам, в ряде спектаклей были изменены мизансцены, чтобы артистка могла играть с меньшей нагрузкой.

После спектакля у Татьяны Эдуардовны [Кравченко] сильнее заболела нога. Видимо, повредилась во время репетиции. Мы не сразу поняли, она думала, что только подвернула: нога болит и отекла. Сейчас все нормально, она продолжает играть спектакли, от операции отказалась. Кравченко ходит с ортезом и компрессионными чулками. Слава богу, сейчас репетиции закончились, на сложных спектаклях, например в «Шуте», ее подменяет второй состав. Ей, конечно же, нужен покой. В антрепризах у нее есть мизансцены, их поменяли. В спектакле «Сирена и Виктория» она сидит на диване, по сцене не скачет, — пояснила Гербачевская.

Ранее сообщалось, что Кравченко сбежала из больницы ради новогодних спектаклей. Народная артистка России страдает от разрыва ахиллова сухожилия, но тем не менее не ставит работу на паузу.