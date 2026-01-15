Звезда «Сватов» сбежала из больницы ради новогодних спектаклей

Telegram-канал Mash сообщил, что звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко сбежала из больницы ради новогодних спектаклей. По сведениям канала, народная артистка России страдает от разрыва ахиллова сухожилия, но, тем не менее, не ставит работу на паузу.

По данным Mash, 72‑летняя актриса подвернула ногу во время декабрьской репетиции, но не стала обращаться за медицинской помощью. Канал пишет, что травма напомнила о себе на сцене Ленкома прямо перед Новым годом, и с тех пор боль прогрессирует.

В итоге, как уточняет Mash, врачи обнаружили частичный разрыв ахиллова сухожилия и посоветовали Кравченко операцию с последующим наложением гипса. Однако, по данным канала, народная артистка категорически отказывается и продолжает выступать в Ленкоме с наложенной на ногу лонгетой.

Ранее экс-участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина оказалась на больничной койке во время отдыха на Сейшельских островах. Она пожаловалась, что тяжело заболела после укуса комара. Модель заразилась лихорадкой денге вскоре после празднования своего 32-летия.

До этого телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что много лет живет с хронической болью в спине. По словам знаменитости, она старается посещать психолога, делать расслабляющий массаж, заниматься тренировками, использовать специальный ролик для спины и принимать ванны с магниевой солью.