«Боль длиною в 20 лет»: Тодоренко рассказала о своем диагнозе Тодоренко призналась, что много лет живет с хронической болью в спине

Телеведущая Регина Тодоренко в своем Telegram-канале заявила, что справиться с хронической болью при сколиозе ей помогают забота о теле и внимательное отношение к своему ментальному здоровью. По словам знаменитости, она старается посещать психолога, делать расслабляющий массаж, заниматься тренировками, использовать специальный ролик для спины, пить много теплой воды и принимать ванны с магниевой солью.

На днях мне написали в комментариях про боль в спине длиною в 20 лет. Про сколиоз, про усталость бороться и почти потерянную веру. Я не врач. Но я человек, который долго живет с этой темой и много лет учится с ней обращаться, — написала Тодоренко.

