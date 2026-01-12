Атака США на Венесуэлу
«Боль длиною в 20 лет»: Тодоренко рассказала о своем диагнозе

Тодоренко призналась, что много лет живет с хронической болью в спине

Регина Тодоренко Регина Тодоренко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Регина Тодоренко в своем Telegram-канале заявила, что справиться с хронической болью при сколиозе ей помогают забота о теле и внимательное отношение к своему ментальному здоровью. По словам знаменитости, она старается посещать психолога, делать расслабляющий массаж, заниматься тренировками, использовать специальный ролик для спины, пить много теплой воды и принимать ванны с магниевой солью.

На днях мне написали в комментариях про боль в спине длиною в 20 лет. Про сколиоз, про усталость бороться и почти потерянную веру. Я не врач. Но я человек, который долго живет с этой темой и много лет учится с ней обращаться, — написала Тодоренко.

Ранее супермодель Белла Хадид прошла курс интенсивного лечения хронической болезни Лайма в Германии. Мать знаменитости поделилась снимками из больничной палаты. Хадид борется с болезнью Лайма с 2012 года.

До этого украинская певица Настя Каменских сообщила, что ее госпитализировали в Барселоне после того, как она пыталась похудеть с помощью голодания. Артистка не ела почти пять дней. Теперь певица постепенно восстанавливает свое здоровье.

