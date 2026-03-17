SHOT: минимум 10 взрывов раздались в Краснодарском крае SHOT: около 10 взрывов прогремело в Славянском районе Краснодарского края

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 17 марта Славянский район Краснодарского края подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сообщили каналу о двух волнах дронов-камикадзе за полчаса. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT добавляет, что в небе были слышны пролеты БПЛА и около 10 взрывов, видны яркие вспышки. По информации канала, российские средства противовоздушной обороны работают по целям, дроны летят на предельно низкой высоте.

Авторы SHOT указали, что атака началась около 02:30 по местному времени. Источники канала, что беспилотники пытаются прорваться к объектам, но система противовоздушной обороны активно их уничтожает.

В аэропорту Краснодара с 02:32 введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили еще 13 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал, что атаку одного дрона пресекли в 00:32 мск, а в течение 26 минут политик объявил о поражении еще 12 БПЛА.