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10 июня 2026 в 23:36

Путин дал новым структурам право бороться с беспилотниками

Путин: ЦБ, «Росинкас» и Сбербанк получили право пресекать атаки БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень организаций, которые могут противодействовать беспилотникам, следует из опубликованного документа на сайте правовых актов РФ. Новые полномочия получили сотрудники Банка России, «Росинкаса», Сбербанка и «Спецсвязи России».

Согласно документу, они смогут пресекать работу воздушных, надводных и подводных беспилотных аппаратов при угрозе охраняемым объектам и людям. Для этого допускается подавление сигналов управления, воздействие на системы контроля, а также повреждение или уничтожение самих устройств.

В сопроводительных материалах отмечается, что закон направлен на дополнительную защиту объектов, в том числе в условиях роста диверсионных и террористических угроз с использованием БПЛА. Документ уже вступил в силу, а порядок принятия соответствующих решений определят уполномоченные органы для каждой из организаций.

Ранее Путин поручил профильным ведомствам серьезно усилить антитеррористическую безопасность всей образовательной и социальной инфраструктуры страны, напомнив о недавнем теракте в Старобельске. Особое внимание глава государства распорядился уделить местам массового отдыха подрастающего поколения в разгар сезона отпусков, сообщает пресс-служба Кремля.

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