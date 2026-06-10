Путин дал новым структурам право бороться с беспилотниками

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень организаций, которые могут противодействовать беспилотникам, следует из опубликованного документа на сайте правовых актов РФ. Новые полномочия получили сотрудники Банка России, «Росинкаса», Сбербанка и «Спецсвязи России».

Согласно документу, они смогут пресекать работу воздушных, надводных и подводных беспилотных аппаратов при угрозе охраняемым объектам и людям. Для этого допускается подавление сигналов управления, воздействие на системы контроля, а также повреждение или уничтожение самих устройств.

В сопроводительных материалах отмечается, что закон направлен на дополнительную защиту объектов, в том числе в условиях роста диверсионных и террористических угроз с использованием БПЛА. Документ уже вступил в силу, а порядок принятия соответствующих решений определят уполномоченные органы для каждой из организаций.

Ранее Путин поручил профильным ведомствам серьезно усилить антитеррористическую безопасность всей образовательной и социальной инфраструктуры страны, напомнив о недавнем теракте в Старобельске. Особое внимание глава государства распорядился уделить местам массового отдыха подрастающего поколения в разгар сезона отпусков, сообщает пресс-служба Кремля.