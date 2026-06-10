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10 июня 2026 в 23:29

Иран ответил на угрозы США жестким предупреждением

Постпред Ирана при ООН Иравани призвал США отказаться от угроз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Постпред Ирана при ООН призвал президента США отказаться от угроз в адрес республики. Он подчеркнул, что Тегеран не намерен поддаваться давлению или запугиванию.

Дипломат заявил, что Иран сохраняет твердую позицию и не изменит ее под внешним воздействием. По его словам, в случае дальнейшего обострения ситуации ответственность за последствия будут нести США и Израиль.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что президент США Дональд Трамп готов использовать весь потенциал американских вооруженных сил, если Иран не согласится заключить сделку. По его словам, Белый дом готов перейти от угроз к действиям в том случае, если соглашение не будет заключено в приемлемые сроки.

До этого Трамп заявил: Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии «полного и абсолютного хаоса», а значительная их часть, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы, фактически больше не существует.

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