Диетолог рассказала о рисках при употреблении сахарозаменителей

Употребление сахарозаменителей может привести к заболеваниям печени, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, риск чаще всего сопряжен с переходом на подсластители искусственного происхождения.

Сахарозаменители делятся на искусственные и натуральные. Если мы говорим про переход на синтетические, то, конечно, существует угроза. Производители сукралозы и аспартама утверждают, что они абсолютно безвредны. Однако риски могут быть связаны с появлением токсических реакций, причем, скорее всего, они будут накапливаться очень долго. Когда у человека возникнут какие-то проблемы с печенью, он никогда не подумает, что эта проблема связана с употреблением им в течение 10–15 лет того или иного напитка с каким-то химическим подсластителем, — предупредила Мизинова.

Она указала, что к натуральным заменителям сахара можно отнести мед. По словам врача, помимо этого, в список входят различные сиропы, такие как кленовый или из топинамбура, а также химические соединения, например сахарин.

Особого риска для здоровья при переходе на натуральные продукты нет. Но сюда же можно отнести и стевию. Нужно понимать, кто ее произвел и как. Если это какая-то серьезная пищевая промышленная обработка с использованием химических компонентов для выделения этого стевиозида из травы стевии, то здесь уже тоже возникает вопрос, насколько натуральным будет этот сахарозаменитель, — заключила Мизинова.

