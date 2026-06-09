Диетолог объяснил, как утолить жажду в жару

Холодная вода станет лучшим вариантом для утоления жажды в жару, рассказал aif.ru диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков. Он отметил, что подойдет также минеральная и газированная вода.

Желательно, чтобы вода была хорошего качества, то есть не из-под крана. Это может быть вода после обратного осмоса с последующей минерализацией, либо дистиллированная вода, смешанная с той же минералкой пополам. В целом это будет хороший, вкусный и утоляющий жажду вариант, — рассказал Поляков.

Диетолог подчеркнул, что современные методы обогащения воды, такие как водородные генераторы, также полезны для утоления жажды. Он посоветовал добавлять в напиток лайм или лимон для усиления вкуса.

Ранее нутрициолог Елена Милаева рассказала, что злоупотребление сладкой газировкой в жаркую погоду приводит к развитию рака поджелудочной железы и создает критическую нагрузку на весь организм. По ее словам, такой напиток не только не спасает от обезвоживания, но и запускает опасные процессы.