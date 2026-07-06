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06 июля 2026 в 17:14

Дерматолог назвала неожиданный фактор, повышающий риск солнечного ожога

Врач Петрова: прием ряда препаратов повышает чувствительность к УФ-излучению

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Прием некоторых препаратов значительно повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, предупредила в беседе с Pravda-nn.ru дерматолог Ксения Петрова. В частности, речь идет об антибиотиках группы тетрациклинов, противогрибковых средствах и мелатонине, который принимают для борьбы с бессонницей. По ее словам, в зону риска входят пожилые люди.

Стоит сказать об особенностях солнечного воздействия на пожилых людей. Совсем прятаться дома от солнца людям в возрасте, конечно, не нужно: под солнцем образуется витамин D, который связан с обменом кальция, а для пожилых людей он очень важен. Но пожилые люди подвержены повышенному риску онкологических кожных заболеваний, поэтому людям серебряного возраста надо пользоваться зонтом и шляпой, а открытые участки — кисти рук и лицо — защищать с помощью солнцезащитного крема, — подчеркнула Петрова.

Она также посоветовала использовать увлажняющие средства после контакта с водой и перед сном во избежание обезвоживания и травмирования кожи. Аналогичных советов нужно придерживаться не только тем, кто в возрасте, но и молодым людям, заключила врач.

Ранее дерматолог Антонина Арсеньева заявила, что продукты с бета-каротином, лютеином или тиамином помогут избежать появления солнечных ожогов. По ее словам, зелень, тыква, морковь, шпинат, абрикосы, миндаль или авокадо помогут коже загорать, а не сгорать от солнечных лучей.

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