Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 19:08

Проблема с запахом в стиралке решается за минуты: один забытый фильтр все портит в машине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Если после стирки белье кажется не свежим, а из барабана тянет затхлым запахом, проблема не всегда в порошке или перегрузке. Часто виновата маленькая деталь, о которой многие даже не знают.

Речь о фильтре грубой очистки на входе воды в стиральную машину. Он задерживает песок, ржавчину и другие примеси из водопровода. Со временем сетка забивается, вода начинает поступать хуже, полоскание становится слабым, а внутри появляется запах. Решается все просто: перекройте воду, открутите шланг сзади машины, достаньте сеточку и промойте ее под теплой водой, при необходимости очистив щеткой или замочив в растворе лимонной кислоты. После этого все собирается обратно и запускается короткая стирка без белья.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после чистки фильтра белье стало заметно свежее, а запах исчез. Дополнительно она советует хотя бы раз в полгода проверять этот фильтр — особенно если вода в доме жесткая или старая система труб.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на нашем столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Эксперт по ЖКХ ответил, можно ли стирать в ночные часы
Общество
Эксперт по ЖКХ ответил, можно ли стирать в ночные часы
Одежда после стирки как тряпка: привычки, которые незаметно портят любимые вещи
Общество
Одежда после стирки как тряпка: привычки, которые незаметно портят любимые вещи
В Белгороде назвали сроки возобновления подачи воды после обстрела
Регионы
В Белгороде назвали сроки возобновления подачи воды после обстрела
Течет кран? Простой способ починить своими руками — справится даже ребенок
Общество
Течет кран? Простой способ починить своими руками — справится даже ребенок
Вместо скучного пюре — картофель де люкс с сыром и чесноком. Хрустящая корочка, кремовый центр — и никакой возни
Общество
Вместо скучного пюре — картофель де люкс с сыром и чесноком. Хрустящая корочка, кремовый центр — и никакой возни
стирка
вода
картофель
запахи
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.