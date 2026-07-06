Проблема с запахом в стиралке решается за минуты: один забытый фильтр все портит в машине

Проблема с запахом в стиралке решается за минуты: один забытый фильтр все портит в машине

Если после стирки белье кажется не свежим, а из барабана тянет затхлым запахом, проблема не всегда в порошке или перегрузке. Часто виновата маленькая деталь, о которой многие даже не знают.

Речь о фильтре грубой очистки на входе воды в стиральную машину. Он задерживает песок, ржавчину и другие примеси из водопровода. Со временем сетка забивается, вода начинает поступать хуже, полоскание становится слабым, а внутри появляется запах. Решается все просто: перекройте воду, открутите шланг сзади машины, достаньте сеточку и промойте ее под теплой водой, при необходимости очистив щеткой или замочив в растворе лимонной кислоты. После этого все собирается обратно и запускается короткая стирка без белья.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после чистки фильтра белье стало заметно свежее, а запах исчез. Дополнительно она советует хотя бы раз в полгода проверять этот фильтр — особенно если вода в доме жесткая или старая система труб.

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