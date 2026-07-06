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06 июля 2026 в 18:51

Уцелевшие фрагменты панорамы Музея обороны Севастополя законсервировали

Здание Музея обороны Севастополя Здание Музея обороны Севастополя Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Специалисты перевезли в надежное место и законсервировали уцелевшие фрагменты панорамы Музея обороны Севастополя, сообщил в беседе с РИА Новости директор учреждения Михаил Смородкин. Он отметил, что показать их можно будет только после окончания реставрации.

Сейчас все фрагменты законсервированы и хранятся в надежном месте с соблюдением температурно-влажностного режима, — заявил Смородкин.

Он добавил, что специалисты уже провели первые работы по укреплению осыпей и красочного слоя уцелевших фрагментов. После этого их намотали на валы. Директор музея объяснил, что сейчас не стоит рисковать ими ради показа публике, так как велик шанс утратить красочный слой. Смородкин подчеркнул, что нельзя потерять ценное полотно советского искусства.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила о причастности Великобритании к удару по музею. Установлено, что атака была провокацией Англии и ее спецслужб. Представители российской разведки отметили, что пилоты украинских дронов не знали об истинной цели атаки.

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