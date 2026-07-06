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06 июля 2026 в 19:00

В МИД России назвали страну Европы, которая хочет стать главной в НАТО

Грушко: Германия хочет стать главной военной силой объединенной Европы

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Германия хочет превратиться в главную военную силу объединенной Европы, сказал NEWS.ru замглавы МИД России Александр Грушко. Он обратил внимание, что это идет вразрез со всеми принципами общей европейской архитектуры.

Германия заявила, что ставит своей целью превратиться в главную военную силу объединенной Европы. Это идет вразрез со всеми пониманиями общей европейской архитектуры, зафиксированными в том числе и в договоре «Два плюс четыре» от 1990 года. В нем говорится, что с немецкой территории никогда не будет исходить угроза, что Германия никогда не будет стремиться к обладанию ядерным оружием, — сказал Грушко.

Дипломат напомнил, что ФРГ рассчитывает увеличить численность своей армии. По его мнению, это совершенно четкий сигнал о том, что Берлин отказывается от «комплекса исторической ответственности» и берет курс на трансформацию в самое милитаризованное государство Европы.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета военной поддержки Украины. Речь идет об общей сумме в €70 млрд (6,1 трлн рублей).

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С. Рустамова
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