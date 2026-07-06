Деиндустриализация Германии лишает немецкую промышленность конкурентоспособности на мировом рынке, с каждым днем этого процесса шансы на восстановление страны становятся все меньше, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X. По его мнению, другие государства в то же время наращивают свое энергетическое преимущество.

Деиндустриализация Германии делает немецкую промышленность неконкурентоспособной на мировом рынке, и с каждым днем деиндустриализации возрастает вероятность того, что Германия так и не восстановится, в то время как другие страны будут получать энергетическое преимущество, — заявил Дмитриев.

Ранее глава РФПИ заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу необходимо было признать допущенные ошибки для спасения Германии. Он дал такую оценку, комментируя публикацию с выступлением канцлера. Мерц заявил, что понимает ностальгию по прошлым временам, однако настаивает на необходимости действовать решительно и активно продвигать перемены.

Кроме того, глава РФПИ призвал европейских чиновников признать связь между миграцией и жилищным кризисом. Он отметил это, комментируя ситуацию с жильем в странах Евросоюза и упомянув председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.