В Европе указали на дилемму Рютте из-за желания угодить Трампу El Mundo: Рютте на саммите НАТО должен будет угодить Трампу, не унижая ЕС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите Альянса в Турции должен будет балансировать, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, не унижая при этом Европу, пишет El Mundo. Американский лидер уже высказывал претензии в адрес ряда европейских союзников по НАТО.

Издание отмечает, что в последние месяцы в штаб‑квартире НАТО стали реже говорить о возможном выходе США из Альянса, однако опасения по этому поводу по‑прежнему сохраняются. Такая неопределенность сильнее всего беспокоит Рютте — именно по этой причине он столь активно выступает за наращивание оборонных расходов.

Ранее евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения 5 звезд» Данило Делла Валле раскритиковал Рютте за слова о выгодах США от европейского перевооружения. По мнению депутата, генсек НАТО фактически показал, кто получает выгоду от новой гонки вооружений.

Вместе с этим политолог-американист Малек Дудаков предположил, что именно внутренние разногласия в американской администрации мешают Трампу в его попытках повлиять на урегулирование украинского конфликта. Однако, по его словам, хозяин Белого дома вынужден вернуться к этой теме на фоне предстоящих выборов в конгресс.