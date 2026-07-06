Водителя легковушки раздавило между двух грузовиков В Краснодаре водитель Renault погиб в ДТП с двумя грузовиками

Смертельное ДТП произошло утром в Краснодаре на улице Новороссийской, сообщили в пресс-службе городского управления МВД в Telegram. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

По данным полиции, около 06:30 22-летний водитель грузовика Shacman, двигавшийся со стороны улицы Волжской, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault под управлением 45-летнего мужчины. После удара легковушка продолжила движение и врезалась в стоявший на светофоре грузовик FAW, за рулем которого находился 37-летний водитель.

Водитель Renault скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее в Прибрежном районе в Калининграде легковой автомобиль сбил мать с двумя детьми, в результате трехлетний мальчик погиб на месте. Женщина получила серьезные травмы, однако находилась в тяжелейшем психологическом шоке от потери сына и отказывалась ехать в больницу.