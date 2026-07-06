Украина направила более 600 БПЛА на Россию в ночь на 6 июля

Украина направила более 600 БПЛА на Россию в ночь на 6 июля Минобороны РФ: в ночь на 6 июля Киев направил 625 ударных БПЛА против России

Украина направила 625 ударных беспилотников большой дальности на территорию России в ночь на 6 июля, 613 из которых были сбиты, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. По информации ведомства, целью вражеских дронов были объекты вне зоны проведения СВО.

Дроны попытались атаковать различные регионы страны. Так, силы ПВО сбили 147 беспилотников над Брянской областью, 43 — над Белгородской, 48 — над Ленинградской. По данным ведомства, еще 72 БПЛА были уничтожены над Ярославской областью, 31 — над Калужской областью и 64 — над Крымом.

6 июля режим беспилотной опасности впервые включили в Челябинской области. Сирены воздушной тревоги завыли в регионе с 07:30 по московскому времени. Местные жители отмечали, что сирены то включались, то выключались. В рамках беспилотного режима студентов и преподавателей Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета спустили на цокольный этаж.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил место, из которого ВСУ запускает дроны по России. По его словам, преимущественно они взлетали с территорий Черниговской и Сумской областей.