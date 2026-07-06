Стало известно, откуда ВСУ запустили свыше 500 БПЛА на Россию

Более 500 беспилотников, атаковавших российские регионы в ночь на 6 июля, были запущены украинскими военными преимущественно с территории Черниговской и Сумской областей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что часть дронов направлялась в сторону Москвы, но была нейтрализована средствами противовоздушной обороны еще на подлете к городу.

ВСУ производят часть БПЛА за границей, остальное — в западных регионах страны. Сегодня ночью был массированный удар по Украине. Свыше 200 дронов ВСУ сбили над Брянской областью. Многие дроны летели на Москву и были сбиты по дороге. ВСУ могли запустить беспилотники из Черниговской и Сумской областей. Если брать другие направления, то из Николаевской области, а также с территорий Запорожской и Херсонской областей, которые частично временно контролируются ВСУ. Из приграничных регионов Украина запускает дроны, чтобы повесить на них больше взрывчатки. ВСУ бьют по мирным объектам, откровенно охотятся за гражданским транспортом, наносят удары по жилым домам и соцобъектам, — пояснил Дандыкин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 6 июля перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, атака затронула более 20 регионов страны, а также акваторию Азовского моря.