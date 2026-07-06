Margo рассказала, как изменилась ее жизнь после знакомства с Киркоровым

Margo рассказала, как изменилась ее жизнь после знакомства с Киркоровым Margo заявила, что чувствует себя рядом с Киркоровым как за каменной стеной

Певица Margo призналась в интервью NEWS.ru, что чувствует себя рядом со своим продюсером Филиппом Киркоровым как за каменной стеной. По словам артистки, благодаря его поддержке она поверила в свой талант.

Филипп как-то сказал мне: «Говори о себе хорошо. Хорошая информация запоминается». Это очень крутой совет, я им действительно классно воспользовалась. А еще благодаря Филиппу я в себя поверила. Именно он сказал мне: «Будьте собой!» — поделилась исполнительница хита «Кукареку».

Она уточнила, что Киркоров обратил на нее внимание во время крупного музыкального мероприятия, так началось сотрудничество. По словам певицы, она долго не могла поверить в реальность происходящего.

Изначально для меня был шок — не могла поверить, что иду на встречу с самим Филиппом Киркоровым [беседовать о возможности сотрудничества]. Сейчас стало частью моей жизни, приятной данностью, что Филипп Киркоров — мой продюсер, — высказалась Margo.

Ранее Margo поделилась, что заранее выбрала подарок для Филиппа Киркорова по случаю его 59-летия. Она подарила домик-переноску от бренда Louis Vuitton для питомца народного артиста России.