30 апреля 2026 в 20:45

«Его любимый»: певица Марго поделилась, что подарила Киркорову на 59-летие

Певица Марго подарила Киркорову на 59-летие лежанку для щенка от Louis Vuitton

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Марго поделилась с NEWS.ru, что заранее выбрала подарок для своего продюсера Филиппа Киркорова на его 59-летие. Это домик-переноска для питомца народного артиста РФ, призналась исполнительница. День рождения Киркоров отмечает 30 апреля.

Я подарила Филиппу домик-переноску и лежанку для его нового любимца — маленького замечательного песика Леонардо. Я заранее написала в его (Киркорова. — NEWS.ru) любимый Louis Vuitton, заказала подарки. Думаю, что именинник рад, — предположила собеседница.

Она добавила, что Киркоров и сам любит удивлять друзей. Недавно он презентовал ведущей Ксении Собчак сумку в виде ежика. Сама Марго, по ее словам, получила от него колье за 8 млн рублей. По словам артистки, подарок ей очень понравился.

Самый запоминающийся подарок от Филиппа — колье. Я каждый раз с удовольствием и приятными воспоминаниями надеваю его, — отметила собеседница NEWS.ru.

Ранее Киркоров признался, что хотел бы полететь в космос и взять с собой любимую собаку по кличке Леонардо. Артист заявил о готовности пройти полный чекап перед экспедицией.

Также Киркоров заявил, что считает себя главной персоной в российском шоу-бизнесе. По его мнению, он всегда будет иметь этот статус. Говоря об этом, артист был очень эмоционален и нецензурно выругался.

Наталия Петренко
