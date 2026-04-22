« Я главный»: Киркоров назвал себя легендой и нецензурно выругался Филипп Киркоров заявил, что вопреки слухам он остается главным в шоу-бизнесе

Народный артист России Филипп Киркоров на гала-ужине премии «Движение» телеканала «МУЗ-ТВ» заявил со сцены, что он главный в российском шоу-бизнесе и всегда будет иметь этот статус. Артист был очень эмоционален и нецензурно выругался.

«А то, знаете, сейчас стало модно писать: „У Киркорова нет голоса“, „Киркоров уже не тот“. Кто не тот, (нецензурное выражение. — News.ru)? Я тот — был, есть и буду. Главным», — сказал Киркоров.

Народный артист сказал, что сказанное им — конечно, шутка, но при этом назвал себя легендой. Киркоров также вспомнил имена своих главных конкурентов.

«Главные у нас сейчас там — Лазарев, Билан. Все, что у них есть, у меня уже было», — добавил певец.

Артист сделал свое заявление во время исполнения одной из его любимых песен «Единственная моя», посвященной бывшей жене певице Алле Пугачевой. Зрители заметили, что артист находится в особом расположении духа.

Ранее Киркоров заявил, что рассчитывает стать первым артистом, который выступит после открытия обновленного концертного зала «Олимпийский». Певец считает, что именно его следует запускать на сцену первым, как он выразился, «как кошку, чтобы все было хорошо».