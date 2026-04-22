22 апреля 2026 в 00:33

«Меня надо, как кошку»: Киркоров высказался об открытии «Олимпийского»

Киркоров заявил о планах первым выйти на сцену обновленного «Олимпийского»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народной артист России Филипп Киркоров во время пресс-конференции на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение» заявил, что рассчитывает стать первым артистом, который выступит после открытия обновленного концертного зала «Олимпийский», передает корреспондент NEWS.ru. Певец считает, что именно его следует запускать на сцену первым, как он выразился, «как кошку, чтобы все было хорошо».

Артист заявил, что уже заранее «забронировал» для себя первую концертную дату и напомнил о 2018 годе, когда он же и закрывал «Олимпийский». Киркоров также считает логичным свое выступление на открытии обновленного концертного зала и связывает его со своим 60-летием.

Киркоров добавил, что рассматривает открытие «Олимпийского» как значимое событие и планирует масштабный концерт. При этом он выразил надежду, что его планы будут реализованы, отметив высокий уровень конкуренции среди артистов.

Ранее Киркоров рассказал, что во время выступления в «Олимпийском» от волнения забыл слова в песне «Снег». Артист признался, что ему пришлось придумывать текст на ходу, за что ему было очень стыдно.

