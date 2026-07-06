Вооруженные силы России увеличат интенсивность ударов по объектам ВПК Украины, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что это станет ответом на террористические действия Киева.

Не только сохранят, но и увеличат интенсивность, — заявил депутат.

Ранее Министерство обороны сообщило, что цель атаки Киева на Россию перед саммитом НАТО заключалась в том, чтобы западные спонсоры убедились в готовности украинского президента Владимира Зеленского поражать гражданские объекты. По данным ведомства, украинская сторона сосредоточила основные усилия на нанесении ущерба логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры России.

Также средства противовоздушной обороны в ночь на 6 июля перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников самолетного типа. В Минобороны подчеркнули, что атака затронула более 20 регионов страны, а также акваторию Азовского моря.

Перед этим сообщалось, что российские войска нанесли комплексные удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Поражены места производства и хранения украинских БПЛА дальнего действия.