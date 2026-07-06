Рыбак из Красноярска избил оппонента веслом в ходе конфликта

В Красноярске местный житель избил оппонента веслом в ходе конфликта во время рыбалки, пишет 360.ru со ссылкой на очевидца. Инцидент произошел на реке Енисей.

По словам очевидца, нападавшего застали за ловлей рыбы с помощью сетей и сделали ему замечание. После этого он попытался задавить лодку одного из мужчин, пойдя на таран. Но и этого ему было мало — и нарушитель набросился на пострадавшего с веслом.

Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа подросток напал на двух детей на детской площадке. Как рассказала мать пострадавшей девочки, мальчик, которому на вид не больше 15 лет, стащил с лестницы ее дочь, а после дважды ударил по голове. Затем он повалил на асфальт другого ребенка, который пытался убежать, и вернулся к своей компании.