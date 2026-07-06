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06 июля 2026 в 15:03

Экс-муж Бородиной объяснил, зачем записал обращение к ее нынешнему супругу

Омаров объяснил, что пытался призвать Сердюкова не вестись на манипуляции

Курбан Омаров Курбан Омаров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров объяснил NEWS.ru, что записал видеообращение к ее нынешнему супругу Николаю Сердюкову с целью расставить точки над i. Это произошло после съемки шоу «Мастер игры» на канале ТНТ, где продюсеры попытались столкнуть Омара и Николая. В результате Сердюков убежал, а Омаров записал обращение.

Я записал обращение не ради реакции, а чтобы обозначить свою позицию — я не строю игру на старых связях и не хочу, чтобы вокруг нас придумывали сценарии. Поступок Николая — это его решение, я его уважаю. Для меня оно не стало шоком — в публичном пространстве любые пересечения могут восприниматься остро, — высказался Омаров.

Он уточнил, что ответ от Сердюкова не получил. Омаров рассказал, что после возвращения со съемок почти неделю не выходил из дома и общался только с семьей. Жизнь под камерами и манипуляции участников забрали много энергии, признался бизнесмен.

После развода с Бородиной Омаров женился на девушке по имени Валерия, она младше его на 21 год. В феврале 2025 года Валерия родила сына, мальчика назвали Адамом.

Ксения Бородина тоже не осталась одинокой — летом 2025 года она вышла замуж за Николая Сердюкова. По словам телеведущей, она готова родить ребенка от нового супруга.

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