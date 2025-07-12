Бородина призналась, от кого хочет родить ребенка Телеведущая Бородина заявила, что готова родить ребенка от Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что готова родить ребенка от своего нового мужа, блогера Николая Сердюкова. Так она ответила на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на комментарий подписчика, рассказавшего о сне, в котором увидел артистку беременной.

Это пишут мне каждый день. Наверное, для всех по логике вещей, если замуж, то сразу беременность. Тут никто от этого не отказывается, все только за. Как только, так сразу, — написала Бородина.

Сейчас у телеведущей две дочери — 9-летняя Теона и 16-летняя Маруся. 3 июня 2025 года она официально зарегистрировала отношения с Сердюковым. Широкое празднование состоялось 23 июня на вилле Микетти, куда молодожены пригласили друзей и близких.

Также стало известно, что Ксения Бородина и Николай Сердюков ввели особые правила для гостей своей свадьбы. Все приглашенные были обязаны подписать соглашение о неразглашении деталей торжества. Соответствующие напоминания разместили на дверях свадебного зала. В официальном обращении организаторы четко обозначили: публикация любых материалов с мероприятия допускается исключительно после личного одобрения молодоженов.