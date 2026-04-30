«Было унижение»: психолог раскрыл, как брак с Пугачевой влиял на Киркорова Психолог Самбурский заявил, что Киркоров испытывал унижение в браке с Пугачевой

Филипп Киркоров испытывал унижение в браке с Аллой Пугачевой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru психолог Станислав Самбурский. Он предположил, что популярность и влияние певицы затмевали мужа, у него не было шансов стать лидером в их паре.

История Киркорова напоминает судьбу принца Филиппа рядом с Елизаветой II. Он был рядом с троном, внутри дворца — но корона ему не принадлежала. Быть «плюс один» к женщине-эпохе — это, конечно, отличный социальный лифт. Но в самом механизме заложено унижение: ты известен благодаря той, с кем стоишь рядом, — считает собеседник.

При этом Киркоров мог стать звездой и без влияния на его судьбу Пугачевой, убежден психолог. Однако союз с Аллой Борисовной дал ему то, к чему певец стремился, — доступ к вершине и право быть на первой линии.

Киркоров получил от отношений с Пугачевой все. После развода он не строил себя с нуля. Фундамент у него уже был плотный, крепкий и очень дорогой. Он не заново изобретал свою величину, а достраивал то, что успел получить в предыдущей конструкции, — резюмировал эксперт.

Ранее Филипп Киркоров признался, что свадьба с Пугачевой в 1994 году стала для него полной неожиданностью, из-за чего он пытался избежать церемонии. По словам певца, он придумал отговорку про отсутствие паспорта.

Телеведущий Андрей Малахов раскрыл, что первой женой Киркорова могла стать певица Татьяна Маркова. По словам Андрея, Филипп делал ей официальное предложение руки и сердца.