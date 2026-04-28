Жорин прокомментировал развод Мироновой, обвинившей экс-мужа в насилии

Жорин: суд может встать на сторону Мироновой, обвинившей экс-мужа в насилии

Экс-муж актрисы Марии Мироновой Андрей Сорока имеет право на общение с общим сыном, если оно не причиняет вред физическому и психическому здоровью мальчика, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, суд может встать на сторону Мироновой и разрешить встречи отца с ребенком в ее присутствии, как она требует.

Для того, чтобы решение суда было принято в пользу актрисы, ей необходимо предоставить определенные доказательства, отметил собеседник. Это может быть заключение психолога и позиция органов опеки.

Нерегулярная уплата алиментов сама по себе не лишает отца права на общение, но может учитываться судом как характеристика его участия в жизни ребенка. Обвинения в рукоприкладстве имеют значение только при наличии доказательств и в связи с безопасностью ребенка, — пояснил Жорин.

18-летняя разница в возрасте между экс-супругами не имеет юридического значения и не будет влиять на возможную победу Мироновой в суде, уточнил адвокат. По словам правозащитники, инстанция, в первую очередь, учитывает соответствие предлагаемого порядка общения интересам ребенка.

Ранее стало известно, что Миронова развелась с Андреем Сорокой. Народная артистка России обвинила экс-мужа в насилии, многолетнем давлении и установке прослушивающего устройства в ее доме. По словам актрисы, она готова предоставить доказательства в суде.

В беседе с NEWS.ru демограф Дмитрий Донской призвал Миронову помириться с бывшим мужем ради сына. Эксперт подчеркнул, что дети, лишенные общения с одним из родителей, сталкиваются с психологическими проблемами во взрослом возрасте.