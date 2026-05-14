Подарок Пугачевой внуку подешевел на 115 млн рублей

Загородная недвижимость певицы Аллы Пугачевой, подаренная внуку Никите Преснякову, за три года потеряла половину своей стоимости, подешевев на 115 млн рублей, пишет Telegram-канал SHOT. Особняк, который не могут продать уже долгое время, предлагают приобрести за 110 млн рублей, однако покупателей на него так и не нашлось.
Роскошный четырехэтажный дом имеет площадь 760 квадратных метров, выход к воде, собственный пирс, кинозал, бильярдную, хаммам и бассейн. За 110 млн рублей потенциальный покупатель также получит отдельное строение для персонала площадью 80 квадратов, гараж с парковкой и большой участок в 55 соток. Коттедж расположен на берегу Истринского водохранилища в охраняемом закрытом поселке.
Дом впервые выставили на продажу в 2023 году за 225 млн рублей. С тех пор цена корректировалась несколько раз. В 2024 году коттедж пытались сдавать в аренду за 2 млн рублей в месяц, но арендаторов не нашлось. В прошлом году особняк отремонтировали, надеясь ускорить продажу, снизив цену до 152 млн рублей. Однако и это не помогло.
Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе состоялся концерт Преснякова. Музыкант выступил с программой под названием «Ночь хитов нулевых!», в которую вошли песни российской эстрады. В репертуар Преснякова попали композиции группы Uma2rman, певицы Жанны Агузаровой, его отца Владимира Преснякова, а также Пугачевой.