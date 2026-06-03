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03 июня 2026 в 11:54

Барановская поделилась своей формулой счастья

Барановская заявила, что настоящее счастье не зависит от внешних факторов

Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Настоящее счастье сосредоточено внутри человека — это больше об образе мышления и отношении к жизни, заявила в беседе с KP.RU телеведущая Юлия Барановская. По ее словам, такое состояние не зависит от внешних факторов. Знаменитость также призналась, что никогда не перестает мечтать, и это помогает ей.

Все ли получается из того, что хочется? Нет, не все. Очень многое еще не получилось, очень многое из задуманного еще не сделано. Где-то не хватает сил, где-то возможностей, где-то я понимаю, что рановато, что, условно, еще не доросла. Но это не значит, что я несчастлива. Я абсолютно счастлива. С годами я поняла, что счастье внутри тебя. Оно не зависит от внешних факторов, от того, получилось у тебя что-то или не получилось. Ты можешь быть счастлив даже в момент, когда у тебя ничего не выходит, — поделилась Барановская.

Ранее Барановская призналась, что никогда не ощущала ущемления своих прав при работе с коллегой Александром Гордоном. Телеведущая отметила, что, наоборот, отношения у них на равных.

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