Барановская поделилась своей формулой счастья

Настоящее счастье сосредоточено внутри человека — это больше об образе мышления и отношении к жизни, заявила в беседе с KP.RU телеведущая Юлия Барановская. По ее словам, такое состояние не зависит от внешних факторов. Знаменитость также призналась, что никогда не перестает мечтать, и это помогает ей.

Все ли получается из того, что хочется? Нет, не все. Очень многое еще не получилось, очень многое из задуманного еще не сделано. Где-то не хватает сил, где-то возможностей, где-то я понимаю, что рановато, что, условно, еще не доросла. Но это не значит, что я несчастлива. Я абсолютно счастлива. С годами я поняла, что счастье внутри тебя. Оно не зависит от внешних факторов, от того, получилось у тебя что-то или не получилось. Ты можешь быть счастлив даже в момент, когда у тебя ничего не выходит, — поделилась Барановская.

Ранее Барановская призналась, что никогда не ощущала ущемления своих прав при работе с коллегой Александром Гордоном. Телеведущая отметила, что, наоборот, отношения у них на равных.