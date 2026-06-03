В МИД РФ отметили интерес к изучению русского языка Панкин: запрос на курсы по русскому языку сохраняется

Несмотря на геополитические разломы, сохраняется устойчивый запрос на изучение русского языка и интерес к русской культуре, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замглавы МИД РФ Александр Панкин. Дипломат отметил, что продвижение русского языка остается важной внешнеполитической задачей, особенно в условиях, когда предпринимаются попытки вычеркнуть Россию и все связанное с ней, передает корреспондент NEWS.ru.

Это очень большая задача, она имеет внешнеполитическое измерение, особенно в условиях геополитических разломов, в условиях, когда нас пытаются вычеркнуть — и русский язык, и русскую культуру, и русский спорт сокращают до нуля практически разные обмены, чинят препятствия, — отметил Панкин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и Росмолодежи организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Глава государства выразил уверенность, что такие смены вызовут большой интерес у детей, родителей и педагогов.