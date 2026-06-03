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03 июня 2026 в 12:45

В МИД РФ отметили интерес к изучению русского языка

Панкин: запрос на курсы по русскому языку сохраняется

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Несмотря на геополитические разломы, сохраняется устойчивый запрос на изучение русского языка и интерес к русской культуре, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замглавы МИД РФ Александр Панкин. Дипломат отметил, что продвижение русского языка остается важной внешнеполитической задачей, особенно в условиях, когда предпринимаются попытки вычеркнуть Россию и все связанное с ней, передает корреспондент NEWS.ru.

Это очень большая задача, она имеет внешнеполитическое измерение, особенно в условиях геополитических разломов, в условиях, когда нас пытаются вычеркнуть — и русский язык, и русскую культуру, и русский спорт сокращают до нуля практически разные обмены, чинят препятствия, — отметил Панкин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и Росмолодежи организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Глава государства выразил уверенность, что такие смены вызовут большой интерес у детей, родителей и педагогов.

Александр Панкин
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русский язык
МИД РФ
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