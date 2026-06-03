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03 июня 2026 в 13:31

Стало известно, как Запад «вставляет палки в колеса» участникам ПМЭФ

Замглавы МИД РФ Панкин: Запад пытается чинить препятствия для участников ПМЭФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Западные страны пытаются создавать препятствия для участников Петербургского международного экономического форума, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. По его словам, которые передает NEWS.ru, на форуме присутствует множество иностранных гостей, в том числе из недружественных государств.

Другое дело, что им чинят препятствия [на Западе]: не пускают сюда тех, кто хотел бы попасть из западных стран, — отметил дипломат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ уделит внимание не только экономике, но и политическим вопросам. Очищенной экономики не существует, и соприкосновение с политическими проблемами неизбежно, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что состав участников ПМЭФ свидетельствует о том, что политика глобалистов полностью провалилась. По его словам, это важнейшее мировое событие, на котором будут присутствовать представители более 130 стран.

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