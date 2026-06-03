Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году

Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году Саудовская Аравия станет местом проведения «Интервидения» в 2026 году

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году состоится в Саудовской Аравии, поделился с ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на полях ПМЭФ. Однако, по его словам, точные даты пока не установлены. Он также отметил, что в настоящее время ведется работа над организационными вопросами.

«Интервидение» планируется, но не в Москве и не в России <...>. Этим занимаются коллеги из Саудовской Аравии, они подхватили эстафету, — прокомментировал Панкин.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что принимать участие в «Интервидении» должны малоизвестные артисты. Он отметил, что состоявшиеся звезды должны быть вне конкурса.

До этого певица Лариса Долина высказала мнение, что в 2026 году Россию на «Интервидении» могли бы представить Александра Воробьева, Дима Билан и Сергей Лазарев. По ее мнению, у страны есть много талантливых артистов.