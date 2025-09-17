Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 13:17

В Кремле раскрыли, будет ли Путин посещать «Интервидение»

Песков: Путин посмотрит трансляцию «Интервидения» вместо очного посещения

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не планирует очно посещать международный музыкальный конкурс «Интервидение», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер посмотрит онлайн-трансляцию мероприятия.

Я думаю, что так или иначе как-то фрагментарно, конечно, президент будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого мероприятия — очень важного, ожидаемого. Но у самого президента в графике такого посещения нет,поделился Песков.

Ранее стало известно, что певец Брэндон Ховард не примет участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артист должен был представлять США, однако отказался от участия по непредвиденным семейным обстоятельствам.

Ранее народный артист России Олег Газманов заявил, что представитель от России в конкурсе «Интервидение» певец SHAMAN может стать победителем. По его словам, у исполнителя высокие профессиональные качества. Газманов также выразил уверенность, что большой концертный опыт SHAMAN позволит избежать заминок во время выступления и обеспечить достойный результат.

