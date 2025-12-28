Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 17:31

Знаменитый тренер отказалась считать Овечкина спортсменом года в России

Тренер Родионенко: Овечкин не может претендовать на звание спортсмена года в РФ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не может претендовать на звание спортсмена года в России, заявила в беседе с изданием «Советский спорт» старший тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Свою позицию она объяснила тем, что форвард выступает в НХЛ и не играет за страну.

Как можно считать Александра Овечкина лучшим спортсменом года в России? Он выступает в НХЛ, не играет за страну. Думаю, это не совсем правильно, — подчеркнула Родионенко.

Ранее Овечкин в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» забил гол, который позволил его команде сравнять счет в основное время встречи. Благодаря этому спортсмен улучшил свой рекорд по количеству голов (152), приведших к ничьей.

До этого президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал рекорд капитана «Вашингтона» по голам в регулярных чемпионатах НХЛ главным спортивным событием 2025 года. По его словам, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».

Александр Овечкин
спортсмены
Россия
хоккей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У изъятого в Москве львенка нашли опасное заболевание
Троих членов одной семьи обвинили в подготовке теракта
Стало известно, почему Бардо не снималась в советском кино
Авербух раскрыл причину отсутствия в своем шоу Валиевой
Россиянка «заработала» почти 300 тыс. рублей на несуществующем ребенке
«Моя старшая сестра»: Мирей Матье тепло простилась с Брижит Бардо
Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили
Известная певица дала концерт в зоне СВО перед Новым годом
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
Новейшее противокорабельное «супероружие» прошло испытания
Стало известно, как упал спрос на алкоголь перед Новым годом
Екатеринбург потрясла находка в машине такси
Посетительница караоке-бара лишила глаза незнакомую девушку
В Подмосковье отец похитил дочь, чтобы найти ей «нормального мужика»
На Украине посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света
Бастрыкин взялся за разбитую дорогу в российском регионе после жалоб людей
Стало известно, как чувствует себя Лукашенко после падения на льду
«Целовал, обнимал»: блогер объяснил, откуда у изъятого львенка переломы
Озвучены последствия атаки ВСУ на снегоуборочную технику в Брянской области
Куда поехать пенсионерам недорого и интересно: лучшие направления и время
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.