Знаменитый тренер отказалась считать Овечкина спортсменом года в России Тренер Родионенко: Овечкин не может претендовать на звание спортсмена года в РФ

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не может претендовать на звание спортсмена года в России, заявила в беседе с изданием «Советский спорт» старший тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Свою позицию она объяснила тем, что форвард выступает в НХЛ и не играет за страну.

Как можно считать Александра Овечкина лучшим спортсменом года в России? Он выступает в НХЛ, не играет за страну. Думаю, это не совсем правильно, — подчеркнула Родионенко.

Ранее Овечкин в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» забил гол, который позволил его команде сравнять счет в основное время встречи. Благодаря этому спортсмен улучшил свой рекорд по количеству голов (152), приведших к ничьей.

До этого президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал рекорд капитана «Вашингтона» по голам в регулярных чемпионатах НХЛ главным спортивным событием 2025 года. По его словам, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».