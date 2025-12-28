Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей

Салаты с креветками занимают особое место в меню тех, кто ценит изысканные сочетания вкусов. Комбинация нежных морепродуктов с жареными грибами шиитаке и ароматным трюфельным маслом создает блюдо ресторанного уровня, которое легко приготовить дома. Такой салат станет украшением праздничного стола и приятно удивит даже взыскательных гурманов.

Ингредиенты:

креветки королевские очищенные — 300 г;

грибы шиитаке свежие — 200 г;

рукола — 80 г;

авокадо — 1 шт.;

помидоры черри — 150 г;

трюфельное масло — 2 ст. л.;

оливковое масло для жарки — 3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Шиитаке нарежьте пластинками и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки — это займет 4–5 минут. Креветки быстро обжарьте на отдельной сковороде до розового цвета. Руколу выложите на блюдо, добавьте нарезанное кубиками авокадо и половинки черри. Сверху разместите теплые грибы и креветки. Смешайте трюфельное масло с лимонным соком, заправьте салат и сразу подавайте.

Салаты с креветками в сочетании с трюфельным маслом раскрывают новые грани вкуса морепродуктов. Шиитаке добавляют приятную текстуру и легкий ореховый оттенок, а трюфельное масло создает роскошный аромат. Это блюдо готовится за 15 минут, но производит впечатление сложного ресторанного шедевра.

