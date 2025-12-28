Стали известны новые детали переговоров Трампа и Зеленского Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут телефонный разговор с европейскими лидерами после переговоров во Флориде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря украинского главы Сергея Никифорова. Встреча сторон запланирована на 28 декабря в 21:00 по московскому времени. Точный состав европейских участников пока неизвестен.

[Никифоров] рассказал, что [в 22:00 мск] пройдет совместный телефонный разговор [Трампа и Зеленского] с европейскими лидерами, — говорится в публикации.

Как уточняет агентство, делегация Украины уже прибыла в Майами. Встреча во Флориде пройдет в Белом доме. Переговоры будут касаться плана по украинскому урегулированию.

Ранее Зеленский столкнулся с новым ударом перед ключевыми переговорами с Трампом. Национальное антикоррупционное бюро провело обыск в здании парламента, что, по мнению источников, подрывает легитимность украинского главы в момент, когда он стремится заручиться поддержкой США по вопросу урегулирования конфликта.

Ранее издание American Thinker заявило, что Трамп не ожидает значимых результатов от очередного визита Зеленского. По данным источника, глава Белого дома позволяет украинскому лидеру и европейским политикам высказываться для видимости, при этом не рассчитывая на конкретные итоги переговоров.