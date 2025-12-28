Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 20:55

Ученые обнаружили новое мощное свойство витамина C

Environment International: витамин C защищает легкие от грязного воздуха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Высокие дозы витамина C способны частично защитить легкие от негативного воздействия загрязняющих микрочастиц, обнаружили ученые из Технологического университета Сиднея, чье исследование опубликовано в журнале Environment International. По их данным, антиоксидантная добавка эффективна даже при низких уровнях PM2.5, что может быть важно для людей из групп риска.

Антиоксидантная добавка витамина C оказалась эффективной в смягчении негативных эффектов даже низких уровней PM2.5, что может быть полезно для людей из групп повышенного риска, — говорится в материале.

Ранее ученые выяснили, что витамин B3 способен снижать вероятность развития онкологических заболеваний на 22%, в то время как витамин A, согласно их данным, может увеличивать аналогичные риски на 38%. Эти выводы основаны на анализе информации крупного национального исследования здоровья в США с участием приблизительно 29 тыс. человек, среди которых была группа с диагностированным раком.

Кроме того, педиатр Нисо Одинаева заявила, что дефицит витамина D способен спровоцировать развитие рахита у детей. Она подчеркнула, что нехватка данного вещества в организме грозит задержками физического развития и ослаблением иммунной защиты, а профилактика включает регулярный прием витамина зимой для здоровья костей, усиления иммунитета и снижения риска простудных заболеваний.

